Tajani: "Qui Forza Italia crescerà"

PERUGIA - Per il segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia otterrà in Umbria "un risultato lusinghiero" alle prossime elezioni. "Cresceremo rispetto alle precedenti europee e alle politiche" ha detto in occasione di un’iniziativa elettorale a Perugia. Riferendosi alle comunali nel capoluogo umbro Tajani si è detto convinto che "ci sarà uno straordinario risultato perché la lista è molto forte".

"Sono convinto - ha detto ancora - che vinceremo anche a Orvieto. Sono città importanti e il centrodestra otterrà la vittoria grazie anche al risultato importante della lista di FI. Competitiva sia per il voto amministrativo sia per quello europeo con Francesca Peppucci, parlamentare uscente". Con le riforme Forza Italia "mantiene fede agli impegni presi con i cittadini" perché sono parte del suo programma, ha aggiunto. "Per FI la riforma della giustizia è una battaglia storica" ha sottolineato. "Siamo arrivati - ha detto ancora Tajani - a raggiungere un obiettivo importante, di avere una proposta di riforma da parte del Governo che esalta il ruolo del giudice ed è anche utile per la nostra economia. Uno dei grandi problemi è infatti la lentezza della giustizia e l’incertezza del diritto".