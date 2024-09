Taglio da 3,7 milioni sull’acquisto di autobus

PERUGIA – Il Comune taglia 3,7 milioni di euro sull’acquisto degli autobus e decide che per comperare i mini elettrici sono sufficienti i finanziamenti ministeriali. E’ un’altra decisione che segna un altro cambio di passo rispetto all’amministrazione precedente sulla mobilità urbana. Sempre nell’ultima seduta di giunta, infatti, è stato deciso di rimodulare l’erogazione di alcuni finanziamenti già assegnati al Comune di Perugia nel 2019 e relativi al Piano strategico della mobilità sostenibile. In soldoni Palazzo dei Priori da qui al 2033 sarà destinatario di di quasi 15 milioni di euro per l’acquisto di bus elettrici (7,3 milioni nel 2024-208 e altri 7,5 nel 2029-2033). A fronte di ciò ci sarebbe stato un cofinanziamento comunale di altri 3,7 milioni. Ma l’Agenzia regionale del trasporto elaborando il piano degli investimenti per la flotta dell’urbano di Perugia nell’ambito di validità dei contratti derivanti dalla gara in corso per l’affidamento dei servizi di Tpl, ha stimato necessario il rinnovo del parco circolante di minibus e mezzi corti (inferiori a 8 metri), alla luce degli investimenti già destinati dal Comune di Perugia all’acquisto dei mezzi da 12 e da 18 metri (Metrobus). Così l’Esecutivo ha stabilito che "non appare ad oggi necessario confermare l’impegno al cofinanziamento (3,7 milioni, ndr), stante comunque l’efficacia della misura di acquisto di bus che ne conseguirà in relazione alle finalità del finanziamento, pur a seguito della sua riduzione; considerato il fabbisogno di rinnovo della flotta urbana stabilito nell’ambito del piano di investimenti dei servizi Tpl ed in coerenza con la gestione dei finanziamenti già in essere, si ritiene di confermare l’impiego del finanziamento ministeriale per l’acquisto di soli mezzi elettrici".