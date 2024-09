Svolta in piazza 40 Martiri. Il cantiere-rivoluzione

Quello di piazza 40 Martiri è uno dei cantieri più interessanti e che ha avuto il maggiore investimento tra quelli attualmente in corso in città. Le operazioni, partite a metà ottobre 2023 e che tuttora fanno esprimere soddisfazione da parte di tutti i coinvolti per come stanno avanzando, procedono secondo la tabella di marcia nonostante il ritrovamento di un mosaico avrebbe potuto causare ritardi: l’opera è riaffiorata nel corso degli scavi di fronte la Farmacia Comunale, ma la Soprintendenza, dopo il sopralluogo, ha optato per una soluzione tecnica con l’obiettivo di salvaguardare il mosaico e allo stesso tempo di far procedere i lavori.

Al momento l’area interessata dai lavori è quella di fronte alle Logge dei Tiratoi (dove si sta intervenendo sulla nuova pavimentazione), con il traffico deviato verso Porta degli Ortacci e verso la Farmacia Comunale per l’ingresso nel centro storico dal quartiere di San Martino. Sin da subito il cantiere ha attirato l’attenzione su di sé per l’impatto rivoluzionario che il progetto potrebbe avere sulla viabilità ma non solo, sulla vivibilità e sul modo di intendere la Piazza, che spesso e volentieri è il biglietto da visita di Gubbio per i turisti. A marzo del 2024 era stato presentato infatti il progetto-studio elaborato per Piazza 40 Martiri dall’Associazione Nazionale Centri Storico– Artistici con la collaborazione di un pool di professionisti. Tante le novità, che comprendono un’ampia area pedonale, più verde e una viabilità modificata. La zona che va dalle Logge dei Tiratoi a via Cavour, infatti, sarà interdetta al traffico, incanalato in un unico percorso a doppio senso che passa davanti alla Chiesa di San Francesco e nella Ztl del centro storico. Per quanto riguarda i parcheggi, invece, oltre a quelli dei giardini piccoli, saranno rimossi quelli davanti all’ingresso della chiesa di San Francesco, rimarranno quelli della Farmacia e a pagamento quelli adiacenti al Camignano. Capitolo verde urbano: saranno valorizzati i giardini grandi e piccoli, liberandoli del parcheggio intorno e ampliati nelle dimensioni.

Federico Minelli