Suv rubato, inseguimento all’alba. Agente spara colpo di pistola in aria

Far West all’alba di ieri con un rocambolesco inseguimento da parte della polizia di un Suv appena rubato. Un agente ha esploso un colpo di pistola in aria per cercare di fermare il mezzo in fuga; uno dei banditi è stato arrestato mentre almeno altri quattro complici sono ricercati. I componenti della banda sarebbero del territorio, non si tratterebbe quindi di ladri in trasferta. L’inseguimenti si è protratto da Terni Nord a Terni Est con diversi momenti di inevitabile tensione. Il furto del Suv è avvenuto intorno alle 5 nella zona di via del Sersimone. L’auto con i banditi in fuga è stata però intercettata dalle volanti della polizia lungo Ponte Le Cave, quindi l’inseguimento a folle velocità fino a Borgo Bovio dove un un agente, nel tentativo di far fermare la vettura, ha esploso un colpo di pistola in aria senza però riuscire nell’intento. L’inseguimento è quindi proseguito finché la polizia, che nel frattempo aveva sbarrato tutte le possibili vie di ulteriore fuga, è riuscita a bloccare il Suv con i ladri a bordo lungo Strada di Camminata. In questa fase uno dei malviventi è stato arrestato, mentre gli altri sono riusciti a fuggire a piedi e per ora a far perdere le proprie tracce. Come detto sono almeno quattro i malviventi ricercati, ma non si esclude un quinto complice che avrebbe agito da basista.

Dalle prime ore della mattina di ieri è comunque caccia aperta alla banda, che potrebbe avere le ore contate. Oggi è in programma davanti al giudice l’udienza di convalida dell’arresto del malvivente fermato, mentre il Suv trafugato è stato restituito dalle forze dell’ordine al legittimo proprietario, probabimente dopo essere stato passato al setaccio della polizia scientifica alla ricerca di eventuali impronte digitali dei ladri.

Ste.Cin.