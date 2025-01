Stella del pattinaggio Mia vola ad Orlando. La campionessa ambasciatrice dell’Umbria

Sarà una data da incorniciare comunque vada l’esito della gara: il 23 gennaio, lo Skating club di Ponte san Giovanni vola oltreoceano e sarà ambasciatore del pattinaggio umbro e italiano alla America’s Cup Championship of club 2025, che si svolge in Florida.

A rappresentare la scuola di casa la giovane campionessa Mia Damiani Palmolungo, 19 anni, due volte vincitrice del campionato nazionale Uisp e da tre nella nazionale italiana di pattinaggio, guidata dal tecnico Hollan. Ad accompagnarla, il presidente della società perugina e storico allenatore Matteo Barcaccia, orgoglioso e felicissimo di questa importante opportunità. "Per Mia, che alleno da quando aveva quattro anni, - racconta Barcaccia – sarà un’esperienza nuova e molto emozionante: un evento internazionale che vedrà in pista gli atleti più forti di tutto il mondo. La partecipazione a questa competizione - che si terrà ad Orlando e che vedrà sfidarsi nelle varie discipline del pattinaggio atleti provenienti da sedici paesi, compreso il sud America - è per Mia un grande onore e l’impegno sarà tantissimo".

Ma cosa serve per raggiungere queste vette?

"La nostra campionessa gareggerà nelle disciplina degli “obbligatori“ della categoria seniores femminili. Mia, che tra le altre cose è una studentessa di Giurisprudenza, si allena tutti i giorni. I nostri atleti si devono adattare a tanti sacrifici. Per andare avanti servono disciplina e tenacia, perché il pattinaggio non è uno sport facile e non è per tutti".

Silvia Angelici