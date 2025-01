Spoleto, bando sul servizio civile. Il Comune cerca 23 volontari

SPOLETO – Il comune cerca 23 volontari per il servizio civile. Domani dalle 16 alle 18 e martedì dalle 10 alle 12, nella sede del Digipass Spoleto in via Busetti n. 28 si terranno due giornate informative dedicate al nuovo bando del Servizio Civile Universale. Gli aspiranti operatori volontari riceveranno informazioni sui progetti che verranno attivati nelle aree educazione, cultura, protezione civile ed ambiente e supporto nella compilazione delle domande e potranno anche usufruire di una postazione internet. I 23 giovani operatori saranno impiegati nella sede comunale centrale, all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT), nella Biblioteca comunale "Giosuè Carducci", al Museo Carandente, nella sede della Protezione Civile, all’Ufficio Ambiente, nei nidi comunali, nella sede di San Carlo, allo Sportello del Cittadino e al Digipass. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le 14 del 18 febbraio.