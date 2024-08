Spello viaggia indietro nel tempo. C’è l’anteprima di “Hispellum“

Quattro giorni tra archeologia, eventi, trekking urbano sotto le stelle, cene spettacolo con i piatti dell’antica cucina romana. Da oggi a mercoledì Spello festeggia l’anteprima di “Hispellum. Il potere dell’Acqua”, la rievocazione storica che riaccende i fasti della Spello romana, nei secoli da Augusto all’imperatore Costantino, quando l’antica civitas fu Splendidissima Colonia Iulia, indiscussa e fiorente capitale di Umbri e Romani.

L’anteprima, preludio alla rievocazione vera e propria che prenderà il via giovedì 22, entra subito nel vivo oggi. Così alle 17 si inaugura nell’Atrio del Palazzo Comunale la mostra fotografica “Le Fontane storiche di Spello”, alle 20 apre la “Taverna Costantino Imperatore” in Piazza della Repubblica, l’antico foro romano , dove ogni sera rivivrà la tavola dei Romani allestita in una terrazza panoramica, con un banchetto tra musica, danze e narrazioni teatrali e un menu ispirato agli antichi ricettari proposti dallo chef Francesco Panfili con la consulenza storica di Daniele Falchi, Accademico della Cucina Italiana. Due le proposte. Si inizierà con le cene a tema “A tavola con la Storia”, poi dal 22 agosto ci si potrà sedere “Alla mensa dei Romani”, banchetti spettacolo da mangiare e vedere (prenotazione ai numeri 0742.301009 e 345.0148685.

C’è spazio anche i più giovani. Domani alle 21.30 si parte con il “Kids urban trek sotto le stelle. Appasseggio con Costantino”, una visita guidata a lume di torcia verso i luoghi della Spello romana sul filo di leggende, fiabe, curiosità martedì alle 18.30 Piazza della Repubblica si trasformerà in una grande arena per accogliere il “Kids urban play”, con giochi romani e non solo. Tra trekking urbano e visite guidate, mercoledì ci sarà anche l’apertura straordinaria della Villa dei Mosaici e delle Torri di Properzio (con orario 10.30-13.30 15-23) con visita guidata ai materiali esposti nella Villa insieme all’archeologa Sabina Guiducci. Alle 21.30 Urban Trek sotto le Stelle nella Spello romana con una camminata “Appassolento”, accompagnata da letture e narrazioni a cura di Natural Slow Life.

Poi, da giovedì 22 a domenica 25, sarà solo “Hispellum“, la rievocazione strorica della Spello Imperiale con cortei, allegorie, antichi riti in onore degli dei, celebrazioni, processioni sacre, giochi e spettacoli senza dimenticare i grandi temi della contemporaneità, come la sostenibilità e l’acqua. filo conduttore di questa tredicesima edizione.

S.C.