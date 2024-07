Spegnere i telefoni cellulari per godere del silenzio e della lettura

È il nuovo trend quello di incontrarsi spegnendo i dispositivi elettronici e godendo appieno il silenzio. A lanciare la dilagante moda è stato il "Reading Rhythms newyorkese", una vera e propria festa della lettura in cui gli ospiti leggono in silenzio per un’ora e poi chiacchierano gli uni con gli altri dei libri che hanno portato. L’idea nasce da quattro ventenni amanti dei libri e da New York la moda si è diffusa prestissimo in tutto il mondo. Quest’anno l’iniziativa arriva a Perugia con 2 appuntamenti: tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 19.30 la Biblioteca Sandro Penna propone "Leggere sull’erba", mentre nel giardino della Biblioteca di San Matteo degli Armeni giovedì 11 e 25 luglio a partire dalle 17.30 sarà possibile partecipare a "Pagine silenziose in giardino". Anche qui dopo la lettura individuale sdraiati sull’erba o accovacciati su teli o comodamente seduti o facendosi dolcemente dondolare su un’amaca l’ultima ora sarà dedicata al condividere le proprie letture.