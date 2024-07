In casa ha un chilo di cocaina, 18enne arrestato

Assisi, 26 luglio 2024 – Un giovane spacciatore arrestato dalla Polizia di Stato: è stato trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina che aveva pensato bene di nascondere nella cantina della propria abitazione. Il ragazzo di 18 anni, cittadino albanese, è stato fermato dal personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno notato un veicolo sospetto e per questo motivo, hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito. L’auto è stata fermata e il conducente è stato sottoposto dapprima a perquisizione personale poi estesa anche al veicolo. I poliziotti hanno trovato in auto un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento di sostanze stupefacenti; pertanto, hanno proceduto anche al controllo dell’abitazione del diciottenne, cogliendo nel segno vista la quantità di droga che è stata ritrovata. Infatti, in cantina, occultato all’interno di un tavolo, gli operatori hanno rinvenuto un “panetto” di sostanza polverosa bianca che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cocaina, dal peso di oltre un chilo. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero è stato trattenuto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida. Ora le indagini saranno orientate a comprendere i canali di spaccio alimentati dal giovanissimo e individuare la rete di approvvigionamento.

M.B.