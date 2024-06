Sorpresi a spacciare: finiscono in manette

Coppia di spacciatori arrestata grazie alla segnalazione dei cittadini. L’operazione è avvenuta giovedì pomeriggio con l’intervento degli agenti della Polizia di Foligno che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino tunisino e una italiana per concorso nei reati di detenzione e spaccio di droga. I residenti della prima periferia folignate avevano notato movimenti sospetti. La coppia incontrava in strada velocemente diverse persone, tutto in poco tempo. Un fatto che aveva insospettito i residenti che avevano pensato subito allo spaccio. Con gli appostamenti, le prime verifiche. La coppia è stata notata cedere un involucro, risultato poi essere eroina, a un giovane. Poi un altro involucro, risultata cocaina, ad un altro. I due clienti erano stati fermati e perquisiti: da qui la certezza che quella appena ricevuta fosse droga. Gli agenti hanno seguito la coppia a casa è perquisito l’abitazione.

L’operazione ha avuto un esito positivo: sono stati ritrovati oltre 80 grammi di hashish, circa 55 grammi di cocaina ed oltre 10 grammi di eroina, oltre a due bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle singole dosi e ad alcune centinaia di euro, costituenti ragionevolmente provento dell’illecita attività di spaccio. I due sono stati quindi arrestati in flagranza per concorso nei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero della Procura di Spoleto, trattenuti uno nelle celle di sicurezza e l’altra presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida.