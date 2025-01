"Società di capitali. Tessuto più robusto"

"Ci sono ombre, ma anche alcune luci per la nostra regione dall’analisi dei dati Movimprese - osserva il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni - I lati negativi non mancano: si registra una diminuzione della spinta verso l’imprenditorialità, con l’Umbria che, pur restando – in proporzione al numero di imprese e abitanti – sopra la media nazionale, ha subito un calo più marcato del numero di aziende rispetto al dato nazionale. Detto questo, un fenomeno che interessa tutte le regioni italiane ma che da noi appare più intenso, va evidenziato l’incremento delle società di capitale, con un conseguente irrobustimento del patrimonio imprenditoriale umbro. È vero che restiamo ancora sotto la media nazionale per la percentuale di imprese di capitale sul totale delle imprese, ma il recupero c’è ed è continuo. Inoltre, le nostre imprese, non sfigurano nella corsa alla transizione digitale ed ecologica".