Sir, tutto facile a Cisterna. Adesso la testa è su Trento

VOLLEY CISTERNA 0 SIR SUSA VIM PERUGIA 3 (11-25, 20-25, 23-25)

CISTERNA: Faure 14, Nedeljkovic 7, Bayram 4, Ramon 4, Mazzone 3, Fanizza, Pace (L1), Rivas 7, Baranowicz 1, Tarumi. N.E. – Tosti, Diamantini, Czerwinski, Finauri (L2). All. Guillermo Falasca.

PERUGIA: Ishikawa 19, Ben Tara 13, Loser 7, Semeniuk 5, Giannelli 5, Solé 3, Colaci (L1), Cianciotta, Herrera, Plotnytskyi. N.E. – Zoppellari, Russo, Candellaro, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Antonella Verrascina (RM) e Stefano Cesare (RM).

CIS (b.s. 14, v. 5, muri 3, errori 9). SIR (b.s. 10, v. 9, muri 4, errori 4).

Tutto facile in Superlega maschile per la capolista Sir Susa Vim Perugia che continua a dettare legge anche lontano da casa. I block-devils non si distraggono nella trasferta valida per quindicesima giornata e sfoderano una prova concreta. I campioni d’Italia operano un leggero turnover sulla banda, tenendo in panchina Plotnytskyi, ma mettono alle corde la pur volenterosa Volley Cisterna. In avvio il punteggio è immediatamente sbloccato dagli ospiti che su turno di servizio di Giannelli prima ed Ishikawa poi volano al comando (3-11). Faure prova a contrastare ma è poco efficace e Ben Tara scava ulteriormente il solco (6-17). Ci prova allora Nedeljkovic a scuotere i suoi ma è tutto inutile, il perentorio uno a zero è firmato da Loser. Alla ripresa è ancora un Ben Tara in ottima vena a dare il via alla fuga (6-10). Stavolta i padroni di casa si affidano a Bayram ma è tutto estremamente difficile contro una capolista solida che trova in Ishikawa un terminale tremendo (11-16). I pontini inseriscono Rivas e mantengono le distanze ma la rimonta è impossibile anche per un redivivo Faure (17-20). A rincarare la dose ci pensa un determinato Ishikawa. Nel terzo set gli umbri sono più fallosi e con quattro muri i laziali vanno per la prima volta avanti (10-8). Faure ci crede e spinge forte ma la progressione di Ishikawa (mvp del match) è inarrestabile e l’inerzia passa definitivamente dalla parte perugina. Adesso la concentrazione è tutta rivolta allo scontro al vertice con Trento, gara che richiamerà il tutto esaurito sugli spalti del Palasport di Pian di Massiano.