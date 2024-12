Sicurezza e manutenzione, interventi nelle scuole

PERUGIA – L’assessorato alla scuola del Comune di Perugia annuncia l’approvazione del progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale in diversi edifici scolastici della città. Le opere, fondamentali per garantire la sicurezza di alunni e personale scolastico, riguarderanno le scuole Comparozzi, Calvino, Fabretti e Andersen, situate in vari punti del territorio comunale. L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno per assicurare scuole sicure e adeguate alle esigenze didattiche e sociali. Gli interventi sono stati pianificati in conformità al Testo Unico sulla Sicurezza e rispondono alle segnalazioni di criticità avanzate dai dirigenti scolastici. Gli interventi, che coinvolgeranno le seguenti sedi scolastiche, prevedono: Scuola Comparozzi, Via Magno Magnini: realizzazione di nuovi servizi igienici accessibili. Scuola Calvino, Via Palestrina: sostituzione dei vetri e interventi di messa in sicurezza. Scuola Fabretti, Piazza del Drago: ripristino del manto di copertura. Scuola dell’infanzia Andersen, Ferro di Cavallo: riparazione della copertura.

"Le scuole rappresentano il cuore della nostra comunità, luoghi dove i nostri bambini e ragazzi crescono e si formano. Assicurare la loro sicurezza è un dovere imprescindibile e un impegno prioritario. Questi interventi testimoniano l’attenzione costante che l’amministrazione comunale dedica al benessere delle famiglie e al futuro delle nuove generazioni," ha dichiarato l’assessora Francesca Tizi. Con un investimento complessivo di 50.000 euro, interamente finanziato dal bilancio comunale attraverso il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, i lavori saranno avviati a breve. "L’obiettivo è garantire la realizzazione degli interventi nel minor tempo possibile, minimizzando i disagi per l’utenza".