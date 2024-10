Si chiude la rassegna “L’arte va a tempo“ alla Galleria Nazionale

Ultimo concerto, stasera alle 21, per la rassegna “Quando l’arte va a tempo“ che porta i giovani talenti del Conservatorio “Morlacchi“ alla Galleria Nazionale dell’Umbria. Ad esibirsi sarà il chitarrista Giacomo Carletti (nella foto), nato a Perugia nel 1993: musicista classico con un’estrema versatilità per rock e pop eseguirà musiche di Sor, Paganini e Chapì. La partecipazione al concerto è gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: [email protected] e non prevede la visita al museo.

Per i possessori del biglietto d’ingresso al museo o dell’abbonamento annuale, alle 20 si svolgerà una visita guidata gratuita della durata di circa un’ora, anche in questo caso con prenotazione obbligatoria a [email protected] (per massimo 25 persone), alla ricerca di dettagli musicali nelle opere della Galleria tra strumenti, partiture, orchestre e cori. Da ricordare che stasera, per l’occasione, il museo sarà aperto fino alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.30.