"Servizi e sicurezza: gli obiettivi"

PERUGIA - La Uil dell’Umbria ha avviato una serie di incontri istituzionali con le istituzioni impegnate nel mondo del lavoro e a tutela dei lavoratori. Nei faccia a faccia dei giorni scorsi il segretario generale Maurizio Molinari, ha incontrato il direttore regionale dell’Inail, Alessandra Ligi e quello dell’ Inps Antonio Maria Di Marco Pizzongolo. Con Ligi, Molinari ha parlato della recente stipula del protocollo d’intesa nazionale tra Inail e Patronati mirato a dare risposte sempre più tempestive agli assicurati e garantire l’uniformità della tutela e dell’azione amministrativa su tutto il territorio nazionale. In un’ottica di crescente collaborazione, volta a incrementare qualità e tempestività dei servizi ai lavoratori, l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali come declinate nel nuovo protocollo consentirà di agevolare la tutela degli assicurati e ridurre il rischio contenzioso. Con Di Marco Pizzongolo sono stati affrontati diversi aspetti relativi ai rapporti con l’Istituto. Tra questi, è emersa in particolare l’esigenza di favorire la più ampia accessibilità degli utenti ai servizi offerti dall’Inps attraverso le sinergie con gli Istituti di Patronato. Siglato un accordo per l’utilizzo del “certificato specialistico pediatrico” con gli ospedali di Perugia e Terni, per “sburocratizzare” i processi sanitari connessi alle domande di prestazione in materia assistenziale.