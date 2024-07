Serate di gran musica

ORVIETO Dal 25 al 28 luglio, Piazza del Popolo ospiterà la quarta edizione dell’Orvieto Sound Festival: quattro serate all’insegna della musica, con Teenage Dream, Alfa, Rondine, Edoardo Bennato (foto), Leo Gassmann, Max Gazzèe Anna Castiglia. La manifestazione prenderà il via giovedì 25 luglio con Teenage Dream, un omaggio gli anni 2000 attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Il tour di Teenage Dream, iniziato a gennaio 2023, ha già registrato circa 100 date nei più grandi live club e arene estive italiane, con oltre 230.000 biglietti venduti. Si prosegue venerdì 26 luglio con il concerto di Alfa, artista rivelazione del Festival di Sanremo 2024, con il tour ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’, sold out al Forum di Assago a febbraio. Il cantautore e rapper genovese presenterà l’ultimo album, uscito a febbraio, contenente ‘Vai!’ (doppio disco di platino). In apertura, Rondine, giovanissimo cantautore romano, autore di ‘Rossofuoco’ di Mida, doppio disco di platino. Appuntamento per sabato 27 luglio con Edoardo Bennato e il suo inconfondibile stile fatto di rock, blues, folk e musica popolare italiana. Accompagnato dalla storica BeBand, Bennato proporrà i suoi brani più celebri e una selezione di canzoni tratte dall’ultimo album ‘’Non c’è’’. Due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana delle persone comuni, senza mai dimenticare il più classico tra i sentimenti ispiratori di ogni Artista: l’Amore. Prima di lui, Leo Gassmann, figlio d’arte che ha intrapreso con successo una solida e determinata carriera come cantante, in gara a già due edizioni del Festival di Sanremo.