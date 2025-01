Segnaletica lampeggiante all’incrocio pericoloso, così che i conducenti di auto e mezzi pesanti siano avvisati. E’ quanto chiede l’associazione “La Voce dei Cittadini“ che ha inviato una nota informativa al prefetto Armando Gradone riguardo l’incrocio pericoloso di Pineta(foto).

"Con la redazione del Piano regolatore generale è stata definita la necessità di una rotatoria, vista la densità di traffico e il verificarsi di molti incidenti stradali – sottolinea l’associaizone – . Purtroppo a distanza di oltre sette anni gli incidenti, anche per l’ aumento di traffico, sono aumentati. Sarebbero tre, quelli registrati negli ultimi due mesi. Ci preme sottolineare che eravamo intervenuti presso la precedente amministrazione regionale e l’ assessore alle infrastrutture Enrico Melasecche si era attivato con la Provincia per la progettazione della rotatoria, per poi essere inserita nel Piano degli investimenti".

"In attesa della rotonda, comunque, è necessario predisporre almeno una segnaletica giallo lampeggiante sulle strade che confluiscono nell’ intersezione viaria, che comunichi ai conducenti i veicoli una maggiore prudenza nell’ impegnare l’incrocio", conclude l’associazione. La delicata questione della sicurezza stradale realtiva all’incrocio di Pineta è stata nei giorni scorsi anche al centro del dibattito in Consiglio comunale.