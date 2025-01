Secondo “quaderno“ dei LiceAli

Presentato nella sala delle Muse di Palazzo Corgna a Città della Pieve dall’associazione LiceAli il secondo numero della rivista annuale “Quaderni di LiceAli“. L’incontro si è svolto in collaborazione con il Comune di Città della Pieve e l’Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino“.

“Tessere di ricerca“ è il sottotitolo di questa seconda uscita in quanto il tema conduttore è il significato di ricerca come continuo sprone a superarsi senza adagiarsi in un tranquillo status quo. Ricerca nelle sue varie declinazioni e applicazioni. Su questo concetto hanno riflettuto Elena Teatini, direttore responsabile della testata, e Luca Garosi, direttore editoriale, offrendo la loro personale lettura di ricerca come inquietudine positiva e come curiosità in tutto l’arco della vita.

Maria Luisa Meo, presidente di LiceAli, nella sua introduzione ha evidenziato lo scopo primo dell’associazione, che è di essere a servizio della scuola e del territorio con l’apporto di persone e competenze in un mondo dinamico e complesso. Il Sindaco, Fausto Risini, ha sottolineato il ruolo dell’Istituto Calvino come centro di continua eccellenza formativa.