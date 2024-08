Se una frana fa miracoli . Ecco la "Pax di Pretola" tra ex assessore e sindaca

Si potrebbe anche ribattezzare come la "Pax di Pretola" quella andata in scena ieri mattina. Già perché dopo anni di attese e lavori (circa 8), finalmente da domani la strada che collega Ponte Valleceppi a Pretola tornerà a doppio senso di circolazione. Ma soprattutto ieri a raccontare quanto accaduto non c’era solo la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Zuccherini; ma anche Otello Numerini, che la delega alle Infrastrutture l’ha avuta fino a due mesi fa e che è stato colui che con i tecnici comunali ha seguito passo a passo la vicenda.

E per questo è arrivato il gesto di cortesia istituzionale di invitarlo e farlo intervenire. Gesto che Numerini, da galantuomo e fine politico, ha accolto con piacere. Che davvero siano i primi segnali di pace (o almeno di tolleranza) tra i due schieramenti che hanno spaccato la città in due alle ultime elezioni? Difficile dirlo, di sicuro Forza Italia ieri ha inviato una nota tutt’altro che conciliante (vedi articolo sotto). La buona notizia è che la strada riapre domani pomeriggio dopo che la scarpata manifestò i primi problemi già nel 2016 e da allora la strada venne chiusa e riaperta a singhiozzo a fasi alterne. L’intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico sulla ripa di Pretola è stato finanziato, per un importo di 2,3 milioni di euro, con risorse della Missione 2 del Pnrr.

I lavori eseguiti hanno interessato il fronte della scarpata, la realizzazione del muro paramassi alla base, il rifacimento del manto stradale previa sostituzione dei sottoservizi. E poi i segnali di ‘pax’: L’assessore Zuccherini, infatti, ha riferito di aver voluto invitare il suo predecessore Otello Numerini in quanto è stato sotto la sua gestione che il progetto si è concretizzato ed ha preso il via: "ciò dimostra che il Comune è unico e che il nostro compito, da amministratori, è anche quello di proseguire a beneficio della collettività le attività avviate da altri". E proprio l’ex assessore Numerini, nel corso del suo intervento, ha voluto ringraziare innanzitutto la sindaca Ferdinandi e Zuccherini per l’invito ricevuto "non scontato ma che dimostra attenzione nei riguardi del lavoro svolto dalla passata Amministrazione".

E in un gesto di nostalgia ha ammesso che "nei giorni scorsi sono stato a vedere come procedono i lavori tra San Marco e Ponte d’Oddi". "E’ proprio la presenza, fianco a fianco, dei due titolari (ex ed attuale) della delega ai lavori pubblici – ha concluso Ferdinandi - che dà l’immagine di una politica che è e deve essere unita a tutela del primo obiettivo di ogni Amministrazione, ossia fornire validi servizi di prossimità in favore della cittadinanza".

Michele Nucci