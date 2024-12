Sciatore si perde. Recuperato da vigili e Sasu

GUALDO TADINO - Con le prime nevicate arrivano anche le prime uscite di sciatori ed escursionisti sull’appennino umbro. La squadra dei vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta nella tarda mattinata di ieri per recuperare uno sciatore alpinista che si era disperso in località Serrasanta di Gualdo Tadino. L’uomo si era disorientato a causa della forte nebbia che si era abbassata sul monte e che rendeva difficile capire dove si trovasse. Grazie all’attrezzatura dei sacchi neve, i vigli del fuoco sono riusciti ad arrivare sull’eremo di Serrasanta, dove il malcapitato era rimasto bloccato per la scarsa visibilità causata, appunto, dalla nebbia. Lo sciatore, ritrovato comunque in un ottimo stato di salute, è stato quindi ricondotto nei pressi della propria vettura per poi tornare alla propria abitazione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, i carabinieri forestali e i volontari del Soccorso alpino e spelologico dell’Umbria (Sasu).