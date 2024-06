Schianto fatale sulla Valnerina. Vittima un motociclista, due i feriti

Tragedia stradale lungo la Valnerina ternana: la vittima è un centauro sessantenne, A.B., ternano, molto conosciuto negli ambienti cittadini di appassionati di motociclismo. Il terribile incidente, che fa registrare anche due feriti, si è verificato intorno alle 17 di ieri tra gli svincoli di Arrone e Torre Orsina. Si tratta del terzo morto in poco più di ventiquattr’ore sulle strade dell’Umbria. Il sessantenne in sella alla moto si è scontrato con la Panda condotta da una settantenne, quest’ultima è stata trasportata in ospedale. Ferito anche un altro centauro che viaggiava, in sella ad una seconda moto, con la vittima. Si tratterebbe di un trentenne, peraltro parente dell’uomo rimasto tragicamente ucciso. I motociclisti, dopo il classico ’giro’ di un sabato pomeriggio qualsiasi, stavano rientrando verso Terni quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato il terribile impatto. L’esatta dinamica dello schianto, che ha coinvolto quindi più veicoli ed è avvenuto sulla carreggiata in direzione Terni, resta al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi tecnici del caso. La Valnerina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e i soccorsi. Sul posto anche il personale di un’ambulanza del 118, che ha soccorso appunto i due feriti, poi trasportati in ospedale, e purtroppo constatato il decesso del centauro. Intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione dei veicoli. La morte del sessantenne si è diffusa presto in città dove l’uomo, padre di famiglia, era molto conosciuto e stimato. "Una persona per bene e di grande simpatia", lo ricorda un amico commosso