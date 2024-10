“Sapori e Mestieri“: castagne, prodotti tipici e uno sguardo al passato

SAN GIUSTINO - Castagne del territorio e prodotti del sottobosco in piazza a San Giustino dove domani e domenica c’è la XVIII edizione della fiera “Sapori e Mestieri - Le Brisce de Corposano“, tra conferme e novità importanti. L’evento è preceduto da una cena propiziatoria al Castello Bufalini - stasera - organizzata dall’Accademia Enogastronomica di Sansepolcro e dalla Cooperativa Sangiustinese. "Un’occasione unica per degustare i prodotti tipici del territorio, in un contesto suggestivo arricchito dall’accensione dei bracieri nel giardino segreto del castello, a cura di Giuseppe Gallo", si legge in una nota. La manifestazione si presenta con tante iniziative collaterali e importanti novità, organizzate grazie alla collaborazione delle associazioni locali, delle scuole, degli esercenti e degli artisti del territorio. Non mancheranno le vetrine degli antichi mestieri, che offriranno uno sguardo sul passato, ricreando antiche tradizioni artigianali.