Santa Lucia, scuola sicura: "Cambiate porte e allarmi"

Scuole sicure, accoglienti e a misura di alunni. All’amministrazione stanno a cuore questi temi e lo dimostra con azioni concrete, soprattutto dopo gli ultimi episodi di microcriminalità che si erano verificati nel plesso di Santa Lucia. "Nei giorni scorsi - annuncia l’assessore all’istruzione Francesca Tizi – ho incontrato i genitori del Nido “Fantaghirò“ e della scuola dell’infanzia “Il Flauto Magico“ di Santa Lucia per discutere insieme delle preoccupazioni legate ai recenti episodi di furti e alla sicurezza dei bambini. È stato un confronto importante – prosegue – al quale hanno partecipato anche i dirigenti scolastici Gabriele De Micheli, Ilenia Filippetti e Monia Benincasa. Ho voluto rassicurare le famiglie spiegando le azioni che abbiamo già intrapreso e quelle che realizzeremo a breve".

"La scorsa settimana – ricorda Tizi – abbiamo provveduto a sostituire tutte le serrature delle porte della scuola per garantire una maggiore sicurezza e, entro dicembre, sarà reinstallato l’allarme che era stato disattivato negli anni scorsi. Inoltre, nell’ambito di un progetto di riqualificazione e miglioramento energetico della struttura, installeremo delle telecamere all’esterno della scuola. Questa misura richiederà tempi un po’ più lunghi perché sarà necessario confrontarsi anche con i sindacati, dato che tocca l’organizzazione dei posti di lavoro. Ci tengo a ribadire che la sicurezza dei bambini è per noi una priorità assoluta e vogliamo che i genitori possano essere sereni sapendo che stiamo lavorando concretamente per proteggere i piccoli e migliorare il contesto scolastico. Ringrazio i genitori per la loro partecipazione e per aver condiviso con noi le loro preoccupazioni. Insieme possiamo fare molto per garantire un ambiente scolastico sicuro e sereno per tutti".

Intanto cresce l’attesa per la riconsegna del plesso di Elce “Enzo Valentini“. L’elementare è chiusa da tempo per lavori importanti di ristrutturazione e le famiglie chiedono quando potrà tornare fruibile.