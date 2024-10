Sansepolcro non si ferma. Beffato l’Atletico Bmg

SANSEPOLCRO

1

ATLETICO BMG

0

V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Carbonaro (19’ st Del Siena), Petricci, Tersini, Merciai (36’ st Innocentini); Gennaioli, Gorini, Brizzi; Pasquali (42’ st Barculli), Bartoccini (19’ st Mariotti), Valori (19’ st Quadroni). A disp: Mariangioli, Adreani, Tilli, Corsini. All. Armillei

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Gatti, Fapperdue, Angeli (32’ st Orlandi); Giustini (42’ st Chiaverini), Guazzaroni, Giambi, Proietti, Gianni; Capitani (1’ st Paciotti), Colombi. (Santini, Boninsegni, Cotroneo, Rossi, Lucaroni, Martellini). All. Farsi

Arbitro: Di Giuseppe di Frosinone (Caravella e Vagnetti di Perugia).

MARCATORI: 32’ st Tersini rig.

NOTE: ammoniti Gennaioli, Pasquali, Carbonaro (S), Fapperdue, Gianni (B). Espulsi: 25’ st Gennaioli (S), 48’ st Brizzi (S) e Guazzaroni (B). Recupero: pt 2’, st 5’.

Chi fermerà il Sansepolcro. La formazione di Armillei supera l’ennesimo banco di prova battendo di misura l’Atletico Bmg. Vittoria pesante che arriva dopo il 2-0 nell’andata della semifinale di coppa di Eccellenza contro l’Ellera. I bianconeri battono un’altra delle candidate alla vittoria finale. Il gol che decide la partita arriva al 77’ quando il neo entrato Mariotti conclude a rete. Secondo l’arbitro Di Giuseppe di Frosinone l’arbitro di Fapperdue è largo e il fischietto laziale indica il dischetto. Dagli undici metri Tersini spara un sinistro micidiale che fa esplodere il Buitoni e accende ancora di più il nervosismo in campo. Il gol dei biturgensi arriva con i padroni di casa in dieci per l’espulsione di Gennaioli al minuto 70. Incassato il gol, l’Atletico Bmg si getta in avanti alla ricerca del pareggio ma Vassallo è attento sui tentativi di Colombi e Proietti. In pieno recupero Di Giuseppe estrae altri due rossi, uno per parte, per Brizzi e Guazzaroni allontanati per reciproche scorrettezze. Finisce con la vittoria del Sansepolcro fra le proteste della formazione di Farsi che protesta per una presunta trattenuta su Colombi non ravvisata dal fischietto laziale.