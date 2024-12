Risorse per il territorio. Dodici bandi: seguite il sito

Più bandi e più risorse. Fondazione Perugia ha definito il programma di interventi per il 2025, scegliendo di aumentare le iniziative in calendario e i fondi in favore del territorio di riferimento. Sono 10,2 i milioni di euro stanziati per le attività erogative, con la possibilità di un ulteriore aumento in caso di necessità.

Dodici i bandi che verranno pubblicati nel corso dell’anno per coprire le sei linee di intervento stabilite dal piano triennale, a sua volta ispirato all’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile: benessere economico, ricerca e innovazione, benessere sociale, sostenibilità ambientale, patrimonio storico-artistico e culturale, salute. I primi due bandi, fra i più attesi dagli enti e dalle associazioni umbre, sono già aperti e scadranno il 22 gennaio: si tratta di “Eventi folcloristici per la promozione del territorio”, con risorse per 300.000 euro, e di “Iniziative ed eventi culturali”, che stanzia ben 600.000 euro. Nel corso dell’anno verranno pubblicati gli altri dieci bandi, a partire da gennaio con il consueto strumento “Richieste libere”, attivo per dodici mesi.