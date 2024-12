Rimesse a nuovo le strade comunali di Casalini e Colle San Paolo

Trecentotrentamila euro di interventi sulle strade di Panicale, finanziati con i fondi statali per le medie opere. L’assessorato ai lavori pubblici ha reso noto che, in collaborazione e con tutto il supporto dell’area tecnica del Comune, come da programma dell’amministrazione comunale, ha portato a termine gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali di Casalini e Colle San Paolo.

"I lavori, oltre alla riasfaltatura, hanno risanato in profondità vari tratti delle due strade, con interventi fin negli strati inferiori nei punti più ammalorati da cedimenti del sottofondo e delle banchine, che adesso sono stati consolidati" spiega l’amministrazione. Si tratta dunque di interventi di manutenzione straordinaria molto attesi e graditi alla popolazione, iniziati alcuni mesi fa e ora arrivati a compimento, con ricaduta immediata e diretta anche sulla sicurezza percepita da parte degli utenti-automobilisti, che possono transitare su strade rimesse a nuovo.