Rigenerazione urbana. Il cantiere va spedito

Proseguono alacremente i lavori in prossimità della Consolazione. Il cantiere è ormai all’altezza del Piazzale Abdon Menecali, su cui si affaccia l’Istituto Einaudi. Si tratta di uno degli interventi previsti dal piano straordinario di rigenerazione urbana che ha visto assegnare al Comune 5,6 milioni di euro dalla missione 5 del Pnrr e che prevede all’ingresso della città la completa riqualificazione, con rifacimento servizi e nuova pavimentazione, di Via Menecali, da Pozzo Beccaro al Tempio della Consolazione. L’opera è connessa con altri lavori in corso di realizzazione o ultimati, che sono stati richiamati anche nella progettazione per dare il senso dell’organicità di quanto si sta mettendo in atto, dal parco degli olivi al parco della Consolazione fino alla sistemazione e illuminazione del viale della Serpentina. Tre le macro zone interessate ci sarà anche la riqualificazione di Piazza del Mercato Vecchio, con pavimentazione e valorizzazione dell’area dei Nicchioni Romani e la realizzazione di una adeguata viabilità di collegamento pedonale tra lo sbarco dei nuovi ascensori in Via Termoli fino ai giardini pubblici “Oberdan“. Da ieri, peraltro, il cantiere per la realizzazione dello sbarco del nuovo ascensore di risalita da Porta Orvietana al centro storico ha occupato anche una parte del marciapiedi prospiciente i giardini. La polizia municipale, che ha provveduto a una nuova segnaletica per il passaggio dei pedoni, raccomanda attenzione da parte dei veicoli in ingresso su via Ciuffelli, in particolare nelle ore di entrata e di uscita delle scuole.

s.f.