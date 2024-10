Ricostruzione, autorizzati 3.348 cantieri. Presentate 5mila richieste di contributi

PERUGIA - In Umbria, la ricostruzione degli edifici privati, dal 2016 ha visto 3.348 cantieri autorizzati, di cui 1.962 già conclusi con il ritorno delle famiglie nelle proprie abitazioni e delle attività economiche nelle proprie sedi di lavoro. Le richieste di contributo presentate sono state 4.955 di cui 3.022 per danno lieve e 1.933 per danni gravi. Le richieste concesse sono state 3.387. Lo rende noto il commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione, Guido Castelli, in vista dell’ottavo anniversario del terremoto. "La ricostruzione leggera è avviata verso la conclusione, con una percentuale di approvazione delle pratiche pari a circa il 91% del totale delle istanze presentate. La ricostruzione pesante è ormai ben avviata, con una percentuale di approvazione pari a circa l’80% del totale delle istanze presentate in forma completa".