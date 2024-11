Quattro Comuni fanno squadra: "Come promuovere il turismo"

PERUGIA – Quattro Comuni - Deruta, Torgiano, Cannara e Bettona - insieme per rilanciare il territorio attraverso il potenziamento della promozione delle relative attrattività. In quest’ottica è stato firmato un protocollo, che tra le altre iniziative, consente ai Municipi di impegnarsi ad assicurare il coordinamento e la sinergia di azioni per un’offerta turistica che possa favorire l’incremento della permanenza media nei rispettivi territori e attraverso di essa la scoperta da parte del turista dei propri attrattori culturali e delle proprie eccellenze. Al centro dell’intesa anche il condiviso rapporto con il vicino aeroporto San Francesco di Assisi, con cui tra l’altro è stata siglata una convenzione per una promozione e valorizzazione reciproca. Alla sigla dell’intesa in Regione erano presneti il sindaco e l’assessore alla cultura di Deruta Michele Toniaccini e Piero Montagnoli, Il sindaco di Torgiano Eridano Liberti, il sindaco di cannara Fabrizio Gareggia e il vice sindaco di Bettona Andrea Castellini. Le quattro amministrazioni hanno stabilito inoltre che "in base alle possibilità economiche disponibili, potranno essere finanziati progetti di promozione condivisa, si potrà partecipare a bandi per il reperimento di contributi e prendere parte a fiere o eventi specializzati nel settore turistico anche all’estero".