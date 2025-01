Quasi 6mila presenze in più nel 2024

Per la biblioteca comunale Carducci quello appena trascorso è stato un anno d’oro con quasi 35mila presenze e un incremento di 5mila 800 persone in più rispetto al 2023. Tra coloro che frequentano questi bellissimi spazi anche due persone particolarmente generose che hanno effettuato una donazione di libri speciali. I due benefattori hanno scelto di implementare lo scaffale dedicato a bambini che presentano speciali bisogni cognitivi, contribuendo così ad arricchire una collezione di libri in simboli che è tra le più consistenti nel panorama delle biblioteche umbre. Sono volumi in comunicazione aumentativa e alternativa (Caa) che aiutano a una facilitazione della comunicazione verbale tramite simboli e parole. Inoltre sono un forte alleato per le persone straniere in quanto, sfruttando la potenza del simbolo disegnato, agevolano l’apprendimento di nuovi termini. "L’attuale collezione di libri in Caa della nostra biblioteca – precisa l’assessore Michela Botteghi – ha preso avvio qualche anno fa grazie a una prima donazione effettuata dalla Regione ed è cresciuta nel tempo grazie a ulteriori donazioni dell’associazione italiana Persone Down e di I fiori di lillà".