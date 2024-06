Pulcini di germano salvati alla Cascata delle Marmore

Terni, 23 giugno 2024 – Due pulcini di germano sono stati salvati dai vigili del fuoco alla Cascata delle Marmore.

Il personale della sede centrale di Terni è intervenuto nel noto sito naturale per intervenire in soccorso ai due cuccioli, che erano scivolati da una piccola scarpata dietro il muretto di contenimento che costeggia il laghetto adiacente alla cascata non riuscendo quindi a risalire.

I vigili che sono intervenuti si sono calati nella zona recintata e, dopo aver recuperato, i due pulcini di germano, ha provveduto a rimetterli in acqua dove li stava aspettando la mamma con gli altri cuccioli.