Proiezioni e incontri con le star

Nel segno dell’amore e della passione prosegue con successo in città il “Love Film Festival“ con proiezioni al Méliès e incontri alla Sala dei Notari. Sempre a ingresso libero e con alto gradimento del pubblico che mostra di apprezzare il cartellone proposto dal direttore artistico Daniele Corvi. Dopo il successo registrato da Claudia Gerini, dal regista cinese Chen Fei, da Brando De Sica e da Laura Morante ieri sera, stamani c’è l’omaggio a Paolo Villaggio con la visione al Méliès del doc “Mostruosamente Villaggio“, con incontro con la sceneggiatrice Paola Jacobbi ed Elisabetta Villaggio, figlia del grande Paolo. Alle 16.30 sempre al Méliès, il premiatissimo film “Eo“ di Jerzy Skolimowski (in video collegamento) mentre salta, per motivi personali, l’incontro con Paolo Genovese. Gran finale domenica: alle 10 al Méliès sarà proiettato “Dante“ di Pupi Avati che alle 12 sarà alla Sala dei Notari (con il fratello Antonio, produttore) per un incontro organizzato con l’Associazione Mestieri del Cinema Umbri, che ha seguito la lavorazione del film. Alle 17 al Méliès “La caccia di Marco Bocci“, preceduto da un incontro con il regista e la protagonista Laura Chiatti (nella foto) . Alle 21 alla Sala dei Notari cerimonia di premiazione dei vincitori, seguita da “Inseguendo quel suono“, concerto-racconto di Alessandro De Rosa dedicato a Ennio Morricone.