Progetto "LeggiAmo". Impariamo a farlo fin da piccoli

“Leggiamo“ è l’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Perugia 5 nella sede della scuola dell’infanzia di via Chiusi. Si tratta di un progetto di letture per bambini da due a sei anni. Si inizia giovedì 28 dalle 16.30. "E’ importante avvicinare le persone alla lettura fin da piccole – dice il preside Gallina – per questo pensiamo di farlo a partire dai banchi della scuola dell’infanzia. La lettura stimola la fantasia e l’apprendimento cognitivo". Il volantino è stato realizzato da Emma Cicala (scuola media IIA Leone XIII con grafiche Paciotti).