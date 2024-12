"Presidente aggredito e preso a calci allo stadio ’Blasone’"

FOLIGNO Un finale di gara decisamente animato sarebbe andato in scena sugli spalti del “Blasone“ al termine della partita Acf Foligno- Livorno. La società amaranto, tramite il responsabile marketing, ha denunciato un’aggressione subita dal presidente del Livorno Calcio, Joel Esciua, da parte di alcuni sostenitori umbri. "Quello che è accaduto ieri è un episodio increscioso – queste le parole del responsabile marketing ai microfoni di ‘Radio Bruno’. Il nostro presidente è stato preso a calci da alcuni sostenitori della squadra umbra. Un episodio che finora non era mai accaduto negli stadi in cui siamo stato ospitati per cui mi auguro e spero che episodi di questo tipo non accadano più". In casa Acf nessuno è stato informato dell’accaduto. "Premesso che io mi dissocio da ogni forma di violenza – commenta il presidente Paolo Zoppi –, sono stato fino all’ultimo a parlare nel dopo partita con il presidente del Livorno ma non mi è stato fatto cenno di quanto sarebbe accaduto sugli spalti. Ci siamo salutati cordialmente e fatti gli auguri".