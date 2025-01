Ponte di Montemolino. Lavori da metà febbraio

Chiuderà al transito la seconda metà di febbraio il ponte di Montemolino, snodo di collegamento importante per il territorio della Media Valle del Tevere e, in particolare, per i residenti di Fratta Todina, Monte Castello, San Venanzo, Marsciano e Todi. Non appena lo stesso sarà liberato dal passaggio della linea del metano e dal cavidotto della banda larga per il collegamento veloce a internet, potranno iniziare i lavori di consolidamento e adeguamento della piattaforma del ponte sul Tevere. Il punto sull’avvio del cantiere è stato fatto nel corso di un sopralluogo congiunto che si è tenuto nella vicina frazione di Cecanibbi per verificare l’adeguamento della strada alternativa del Furioso e la sua gestione in sicurezza. Vi hanno preso parte le diverse amministrazioni comunali di Todi e Monte Castello di Vibio, la polizia locale e i tecnici, ognuno coinvolto per le diverse competenze La manutenzione della strada del Furioso è in fase di ultimazione ed è improcrastinabile: si tratta di un tratto di 4 chilometri che collega Madonna del Piano a Cecanibbi e costituirà il percorso alternativo nel periodo di chiusura del ponte.

s.f.