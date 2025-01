Più casi di autismo tra i giovani. Task force sul fenomeno

ORVIETO Un aumento preoccupante e incomprensibile dei disturbi collegati all’autismo nei giovanissimi orvietani. E’ quello constato dalle autorità sanitarie e scolastiche che ora hanno deciso di porre rimedio al fenomeno, iniziando dall’analizzarlo in maniera approfondita. "Prima di Natale – spiega infatti l’assessore comunale ai aervizi sociali Alda Coppola – l’assemblea dei sindaci della Zona sociale ha sottoscritto Piano regionale integrato non autosufficienza. Vi sono contenute anche le misure specifiche relative all’assistenza scolastica per i ragazzi con disabilità. Nel corso della discussione è stato sottolineato un aumento importante di casi di disturbi dello spettro autistico e dei disturbi di deficit d’attenzione e iperattività che ha comportato anche un notevole aumento dei costi per l’assistenza scolastica, che sono stati interamente coperti dai Comuni. E’ stato quindi deciso di insediare un tavolo di lavoro per comprendere le ragioni di questa problematica. Un gruppo ristretto di sindaci, inoltre, inizierà a lavorare sul nuovo Piano sociale di Zona che andrà poi concertato con la Regione".