Picchia la ex in piazza. Denunciato un 74enne

PERUGIA – L’ha incontrata in strada, l’avrebbe insultata e aggredita. Procurandole lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. È per questo che un uomo di 74 anni è stato denunciato dalla polizia per lesioni personali dolose. Provvedimento scattato dopo la denuncia della presunta vittima che ha raccontato agli agenti di aver incontrato l’uomo, suo ex compagno, che alla sua vista, l’avrebbe dapprima insultata per poi aggredirla fisicamente, procurandole lesioni medicate al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dove la donna si è recata dopo il fatto contestato.

I poliziotti, acquisita la querela della donna, hanno effettuato alcuni accertamenti appurando che l’uomo ha un fucile e una pistola, legittimamente detenute. La questura ha, di conseguenza, provveduto al sequestro cautelare delle armi oltre a denunciare a piede libero l’uomo. Un nuovo episodio di violenza di genere dopo quello venuto alla luce nei giorni scorsi, nel quale a rimanere feriti sono rimasti un uomo e una donna. In questo caso, secondo quanto emerso dagli accertamenti, ad aggredire l’altro sarebbe stata proprio la giovane donna. Che, al termine della lite, è rimasta comunque ferita al pari del compagno. Negli ultimi mesi sono emersi numerosi casi di violenza in famiglia nella provincia di Perugia, frutto, secondo gli investigatori, di una maggiore consapevolezza da parte delle vittime e dalla diffusione di strumenti giuridici e di prevenzione che tutelano maggiormente chi subisce maltrattamenti di vario genere.