Piazza 40 Martiri, il cantiere va. E s’intravede la nuova “struttura“

Mentre il calendario scorre, sono giorni di intensa attività quelli che sta vivendo il cantiere di Piazza 40 Martiri. Mentre si comincia a intravedere la nuova silhouette di quello che è uno dei principali accessi alla città, l’attenzione di tutti – dai cittadini alle istituzioni – è anche focalizzata sul completamento delle parti dell’opera che saranno impegnate nel fitto calendario di aprile e maggio, che coinvolge festività religiose, folkloristiche e sportive. Due le zone su cui si concentrano i lavori in questo momento: la prima è quella di via Cavour, dove procedono gli scavi per la sistemazione delle reti tecnologiche e, una volta completate queste lavorazioni, verrà effettuata la gettata di cemento sulla quale saranno poi posizionate le pietre della nuova pavimentazione che seguirà quella della Piazza.

In via Cavour i lavori dovrebbero terminare prima delle festività pasquali, in modo da consentire il normale passaggio della processione del Venerdì Santo, eccezion fatta per i possibili imprevisti relativi alle condizioni atmosferiche, che potrebbero condizionare la tabella di marcia dei lavori. L’altra zona in cui procedono con celerità le operazioni è quella nei pressi dell’abside della chiesa di San Francesco, dove l’ultimo tassello da incastonare riguarda la stuccatura della fascia di chiusura nell’area della chiesa. Una volta conclusa questo intervento, verrà acquisito il parere del direttore dei lavori; in caso di esito positivo, sarà ripristinata la viabilità in via della Repubblica per l’uscita dei veicoli dal centro storico. Anche in questo caso, le tempistiche sono in linea con la tabella di marcia e potrebbero subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.

La riapertura della viabilità in uscita dal centro storico riaprirebbe un dibattito che per ora è stato solo accennato, quello riguardante un’eventuale pedonalizzazione di Piazza 40 Martiri. Un processo, come era stato ribadito anche in commissione permanente, che potrebbe impiegare anche anni a stabilizzarsi, dato che la città e i cittadini dovranno prendere abitudine e regolarsi in base alla nuova impostazione della Piazza: servirà tempo, ma il miglioramento lo richiede sempre.

Federico Minelli