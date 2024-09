Patto tra Comune e Finanza

TODI Protocollo d’intesa tra Comune e Guardia di Finanza sui controlli del Pnrr, perché vengano utilizzate correttamente le risorse, significative, destinate al Comune. È quanto è stato sottoscritto ieri, nella Sala Giunta , dal sindaco Antonino Ruggiano e dal colonnello Carlo Tomassini, comandante provinciale delle fiamme gialle. L’accordo ha come oggetto proprio la "tutela" delle risorse del Pnrr, del Piano nazionale per gli investimenti complementari allo stesso Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. Resterà in vigore sino a fine 2026 e andrà a rafforzare le azioni sulla legalità in materia di utilizzo di risorse pubbliche. In particolare, il Comune si impegna a mettere a disposizione della Guardia di Finanza dati e analisi di contesto in relazione all’affidamento di lavori, servizi e forniture, finanziati con fondi del Pnrr, compresi gli eventuali subappalti. Anche nel corso della procedura di selezione e scelta del contraente, l’Ente potrà fornire input informativi qualificati, utili a prevenire e reprimere irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria. La Finanza potrà utilizzare gli elementi così acquisiti per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti in danno del bilancio comunale, statale e dell’Unione europea. "Poter disporre di dati e informazioni puntuali – afferma il comandante della Guardia di Finanza – consentirà un intervento immediato e concreto in grado di scongiurare sul nascere eventuali condotte illecite, lesive dell’interesse pubblico". "La sottoscrizione del protocollo – aggiunge il sindaco - rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto ad una collaborazione già in essere nel comune interesse della tutela dei beni e delle risorse pubbliche".

Su. Fe.