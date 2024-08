Paolo Fresu e Uri Caine ospiti a “Moon in June“

Dopo il successo di alcuni bellissimi dischi registrati insieme, il trombettista Paolo Fresu e il pianista americano Uri Caine tornano ad incontrarsi per un nuovo progetto live. E anche uno dei palchi della stagione targata Moon in June li ospiterà con un concerto in programma sabato 21 settembre (ore 21, biglietti disponibili in prevendita su www.boxol.it) alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, inserito nel cartellone Sergino Memories (progetto curato dal Comitato “Per Sergio Piazzoli“ a dieci anni dalla scomparsa dello storico promoter perugino con lo scopo di non far disperdere il suo patrimonio culturale e musicale) che così aggiunge un nuovo straordinario evento al suo programma di iniziative. Il duo composto da Fresu (tromba, flicorno, effetti) e Caine (pianoforte) è la storia del fortunatissimo incontro tra due grandi personalità del jazz moderno.