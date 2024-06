Palazzo della Provincia. Il cantiere fa scuola. La visita tecnica

Il Cesf di Perugia, quello di Udine e l’azienda Kimia S.p.A. hanno organizzato una visita tecnica al cantiere del Palazzo della Provincia e della Prefettura dove sono in corso gli interventi di consolidamento per garantire l’adeguamento in termini di sicurezza e tutela del rischio sismico. Durante il sopralluogo, guidato dal direttore generale Adriano Bei, è stata illustrata la genesi del Palazzo (realizzato tra 1867 e il 1873 da Alessandro Arienti) e la filosofia delle scelte progettuali, oltre all’organizzazione dei lavori, individuati per fasi di lavorazione.