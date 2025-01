Operazione “alto impatto“. Fontivegge al setaccio. In volo anche l’elicottero

Sono duecento le persone identificate nel corso dei controlli ad alto impatto che hanno interessato, mercoledì sera, l’area di Fontivegge. L’elicottero della guardia di finanza dall’alto, le pattuglie di polizia, carabinieri e fiamme gialle lungo le strade, nei condomini e nelle aree verdi della zona che, ancora una volta, nelle ultime settimane, è tornata a essere scenario di episodi di criminalità e violenza. L’operazione è stata la risposta dell’ultima seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura. L’attività di prevenzione ha visto l’impiego di personale interforze, coadiuvato anche da una squadra del Reparto mobile, dall’elicottero della finanza che ha sorvolato la zona ripetutamente, illuminando le aree più critiche per segnalare eventuali situazioni a rischio agli uomini impegnati nel pattugliamento a terra. Un pattugliamento effettuato in auto e a piedi nel quartiere di Fontivegge: al setaccio via Campo di Marte, via Settevalli, via Ricci, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio. Vicino alla fermata degli autobus, i cinofili hanno rinvenuto, a ridosso di una panchina, due involucri contenent hashish, per oltre 17 grammi. Sono stati effettuati anche controlli nei parcheggi del centro commerciale l’Ottagono e negli spazi comuni di alcuni immobili in via del Macello e in via Angeloni dove erano state segnalate situazioni di degrado urbano. Il dispositivo di sicurezza, mediante l’impiego di personale della divisione di polizia amministrativa della questura, ha interessato anche esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare avventori ed eventuali pregiudicati. Verificato il rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro, la somministrazione di alimenti e bevande, l’installazione e l’uso delle slot machine, la dotazione degli apparecchi di misurazione del tasso alcolemico. In un esercizio pubblico in via Campo di Marte, gli agenti hanno identificato un cittadino straniero, risultato irregolare.