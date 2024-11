"Nuovo assetto. Siamo pronti all’ascolto"

Oggi è il giorno del tradizionale mercato del venerdì, il secondo con il nuovo assetto legato ai lavori di risanamento e riqualificazione di Piazza Mazzini, II tratto – lato Sud, che ha comportato l’utilizzo di via Veneto. E si preannunciano modifiche per il 22 novembre. "L’amministrazione comunale prende in considerazione le osservazioni costruttive che sono state presentate sulla modifica della viabilità, ribadendo e il presupposto iniziale alla base di tale ricollocazione degli spazi" dicono il sindaco Erigo Pecci e Marcello Rosignoli assessore al commercio, rispondendo a una lettera scritta da vari commercianti del territorio, sulle criticità riscontrate lo scorso venerdì. "È necessario sottolineare il carattere temporaneo e sperimentale della soluzione attuata volta alla valutazione di possibili miglioramenti nell’organizzazione del mercato al fine di valorizzarlo e, di conseguenza, porre le basi per il rilancio di un’attività molto importante per la storia e l’economia locale" aggiungono. Secondo Pecci e Rosignoli è fondamentale però valutare tutte le ripercussioni generate dalla sperimentazione per quanto concerne la viabilità. Alla luce delle osservazioni pervenute, da venerdì 22 novembre l’attuale sperimentazione subirà delle modifiche che prevedono la riapertura al traffico veicolare di Via Veneto e lo spostamento di alcuni spazi destinati al commercio ambulante in altre zone della città,per valutare ulteriori soluzioni".