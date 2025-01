“Novecento” debutta al San Carlo di Foligno

Musica, mare ed emozioni. È quello che promette di essere “Novecento”, che la Compagnia stabile del teatro San Carlo di Foligno metterà in scena in prima assoluta oggi con repliche domani e domenica, con sempre con due spettacoli, alle 18 e alle 21. Tratto dal celebre romanzo di Alessandro Baricco, pensato come un monologo teatrale e che Giuseppe Tornatore ha portato al cinema con il film “La leggenda del pianista sull’oceano”, lo spettacolo vedrà sul palco di via Saffi Giacomo Nappini Casuzzi, direttore artistico del “San Carlo” e regista dell’opera, accompagnato al pianoforte da Raul Patrick Maritean.

"Per la prima volta – racconta il regista – gli spettatori saliranno a bordo della nave, condividendo il palcoscenico con me e con Raul. Racconteremo la storia sul palco, immaginando che lo stesso teatro sia il transatlantico Virginian. Pertanto verranno utilizzate tutte le corde, i ballatoi e tutti i luoghi particolari, suggestivi e coinvolgenti che lo compongono".

Il tutto sarà impreziosito "dal videomapping che ho ricreato apposta per simulare la presenza del mare e fornire allo spettatore una sensazione immersiva all’interno della storia".

A scandire il racconto un pianoforte, suonato del folignate Raul Patrick Maritean, che eseguirà il tema principale del film di Tornatore composto da Ennio Morricone e brani di Beethoven, Prokofiev e Mozart, "che si sposano perfettamente con il testo scritto da Baricco".