Nasce Orizzonti Liberali. Alberto Tinozzi coordinatore regionale

E’ nato il gruppo umbro di Orizzonti Liberali, l’associazione fondata dal deputato Luigi Marattin in previsione della costituzione di un partito Liberaldemocratico. La prima assemblea regionale ha eletto come coordinatore il perugino Alberto Tinozzi. "La sfida – spiega Tinozzi, 29 anni, ingegnere - è quella di mettere in rete le energie liberaldemocratiche della regione, riunendole sotto uno stesso ombrello, convinti che in Umbria, come nel resto d’Italia, c’è ancora spazio e bisogno per una proposta alternativa liberale ed europeista".