Moto d’acqua al Trasimeno. I Vigili del fuoco puntano sul soccorso più ’veloce’

Vigili del Fuoco con la moto d’acqua si allenano al Trasimeno per potenziare il sistema di soccorso. Si è concluso lo stage che al lago ha visto cimentarsi il gruppo interprovinciale selezionato per l’abilitazione alla conduzione di moto d’acqua per i pompieri. Il corso è stato svolto - riferiscono i caschi rossi - con successo e si tratta della specialità Pwc (Personal Water Craft), organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia, per formare e abilitare i partecipanti alla conduzione delle moto d’acqua.

Le lezioni, di fondamentale importanza per il soccorso acquatico, hanno visto la partecipazione di 18 allievi provenienti dai Comandi di Perugia, Terni e Roma, con il supporto di tre istruttori esperti dei Comandi di Savona, Direzione Regionale Toscana e La Spezia. Il programma, della durata di cinque giorni, si è articolato in lezioni teoriche e pratiche su tecniche di conduzione e manovre di soccorso con uno e due soccorritori, utilizzando quattro moto d’acqua in dotazione.

Le esercitazioni si sono svolte nelle acque del Lago Trasimeno, un ambiente particolarmente strategico data l’emergenza idrica che ha colpito la zona, rendendo difficoltosa la navigazione delle imbarcazioni di soccorso tradizionali. Questa abilitazione al Pwc permette quindi al personale di operare efficacemente anche in condizioni critiche e di migliorare la capacità di risposta a emergenze acquatiche. Al termine del corso, tutti i partecipanti hanno superato l’esame finale, ottenendo così l’abilitazione alla conduzione delle moto d’acqua. Spettacolari le immagini consegnate dai pompieri, foto che ritraggono i momenti del salvataggio e tutte le tecniche che potranno essere messe in pratica per soccorrere le persone anche nei momenti più difficili. La particolarità di questi mezzi è infatti quella di essere particolarmente rapidi nell’intervento e anche molto maneggevoli in situazioni complicate, anche per avvicinarsi rapidamente ad una barca o un bagnante in difficoltà e trarlo subito in salvo. Proprio il lago Trasimeno sarà uno degli scenari dove i vigili del fuoco umbri potranno mettere in pratica le nuove tecniche.