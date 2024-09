Monteluce e le fidejussioni: "Sbloccati seicentomila euro"

Si torna a parlare della questione Monteluce con la consigliera di FdI, Margherita Scoccia, che ricorda all’assessore Francesco Zuccherini che "il Comune di Perugia ha provveduto alla escussione di una delle due originarie fideiussioni a suo favore, ed in particolare di quella bancaria (rilasciata da Bnp Paribas) per procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del piano attuativo vigente, del valore di oltre 600 mila euro: tale somma deve essere utilizzata per le opere di urbanizzazione mancanti".

"Sono in corso i interlocuzioni – ha replicato l’assessore - ed è stato effettuato tre giorni fa un incontro e sopralluogo congiunto con il personale della Società Ampre Reoco srl per verificare lo stato di manutenzione delle aree ove dovranno essere completate le opere di urbanizzazione e per programmare le attività da svolgere, con particolare riferimento alle azioni volte alla restrizione ipotecaria. In tale riunione è stata data dalla società ampia disponibilità a superare la questione delle ipoteche onde poter utilizzare le risorse, anche aggiuntive, per sistemare e riaprire il parcheggio".

Quanto alla fidejussione, essa riguarda la parte del comparto non realizzata, ossia quella residenziale. Una fideiussione – ha concluso Zuccherini - ben dettagliata nello specificare che essa può essere utilizzata solo per realizzare opere che riguardano quella parte del comparto; al momento però appare difficile ipotizzare di escutere in quanto riguarda un’area in cui non è stato attuato il progetto".