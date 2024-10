Minorenne provoca caos nel centro storico su un motorino rubato

GUALDO TADINO – Un minorenne di Gubbio è stato protagonista di una scorribanda nel centro storico gualdese. In sella ad una moto da enduro priva di targa, ha percorso a velocità sostenuta e contromano via Franco Storelli che è a senso unico, poi è entrato ed ha scorrazzato nell’area pedonale dei giardini Rolando Pinacoli, creando disordine e rischiando di travolgere una donna e un bambino. Avvistato ed inseguito da una volante della Polizia locale in servizio in zona, il bizzarro centauro si è dato alla fuga tra le vie del centro storico, non s’è fermato all’alt, ha anche rischiato di investire il vigile urbano che cercava di interdirgli il passaggio. Gli uomini del maggiore Gianluca Bertoldi, "partendo da alcuni elementi indiziari, e grazie ad una testimonianza oculare, sono riusciti ad identificare il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, che tra l’altro risultava guidare senza patente (già recidivo) il motoveicolo privo di targa (risultato rubato qualche giorno prima in un comune limitrofo)". Conseguente la denuncia presso il Tribunale dei minori. Ma la faccenda non è finita così, perché il ragazzo, il 28 settembre, in occasione dei Giochi de le Porte, "prontamente identificato dagli agenti della Polizia locale che gestiscono la videosorveglianza dell’intero territorio comunale, ha manomesso, rendendola temporaneamente inattiva, una telecamera dell’impianto ascensori in una serata particolarmente affollata che ha creato detrimento per la sicurezza pubblica. Tutto questo ha portato alla conseguente denuncia". Un fatto analogo era accaduto anche la scorsa estate, ma allora non fu possibile identificare l’autore delle scorribande".