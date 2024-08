Perugia, quel bollino rosso che significa caldo senza tregua. E’ tra le città più bollenti d’Italia

Perugia, 7 agosto 2024 – Il capoluogo tra le città più calde d’Italia. Perugia fa i conti con queste settimane di caldo senza tregua, nelle quali non si respira. Sia durante il giorno che la sera, con quelle notti tropicali che ormai caratterizzano da giorni la città. Proprio a Perugia scatta il bollino rosso per il caldo sia giovedì 8 che venerdì 9 agosto.

Il fine settimana si preannuncia rovente in Italia. Dopo la tregua dei giorni scorsi, senza città da allerta massima, venerdì la grande afa tornerà soprattutto al Centro-Sud.

Nell'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, il 9 agosto sono 8 - sui 27 monitorati - i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso (livello di rischio 3, il più alto): oltre a Perugia e Roma, le due città che saranno bollino rosso già da giovedì 8 agosto, si aggiungeranno Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo e Rieti. Sempre venerdì, 5 città avranno bollino arancione (rischio 2): Bolzano, Firenze, Genova, Napoli e Viterbo. In verde (rischio 0) solo Cagliari, bollino giallo (rischio 1) negli altri capoluoghi.

Ma cosa significa il bollino rosso per il caldo? Indica che il caldo potrebbe provocare problemi anche alle persone sane e allenate, non solo agli anziani e ai fragili. Le linee guida del Ministero chiedono ai cittadini, in caso di bollino rosso, di non esporsi al sole diretto nelle ore più calde (tra le 11 e le 18) ma anche di evitare le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini piccoli, anziani, persone con asma e altre malattie respiratorie, persone non autosufficienti o convalescenti. Sì alla frequentazione di parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata.