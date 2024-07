Maxi-rissa al distributore. Caos, pugni e un coltello: denunciate sette persone

Una serata quasi all’O.K. Corral nella zona del distributore di carburante di viale Firenze. Una rissa per futili motivi, martedì alle 22, ha coinvolto una decina di persone e ha portato alla denuncia di sette stranieri. I coinvolti sarebbero tutti cittadini dell’Est Europa. Sul posto, una volta scoppiati i disordini, i Carabinieri di Foligno che hanno provveduto a sedare gli animi e a identificare i protagonisti dei disordini. Ai partecipanti alla rissa è stato sequestrato un coltello utilizzato da uno dei soggetti. Solo uno dei coinvolti ha riscontrato ferite tali da dover ricorrere alle cure dell’ospedale di Foligno. Le lesioni riscontrate sono state alla nuca e alla schiena, riportando una prognosi di circa 20 giorni. Alla luce della presenza dell’arma da taglio, di sicuro la rissa poteva sfociare in conseguenze ben più tragiche ed è stato dunque fondamentale l’intervento tempestivo degli uomini dell’Arma, coordinati dal Maggiore Giuseppe Agresti. Le cause della scazzottata sono al vaglio degli inquirenti. Si tratterebbe di futili motivi ma di certo il disordine è andato avanti per alcuni minuti, probabilmente aggravato dal fatto che i protagonisti fossero in gran parte ubriachi. Sembrerebbe che all’arrivo dei Carabinieri, non tutti i coinvolti nella rissa fossero presenti. Nel giro di poco però, per l’Arma, non è stato difficile identificare tutti i protagonisti nella rissa. A rintracciarli hanno di certo aiutato anche le 104 telecamere del sistema pubblico di videosorveglianza in centro e nelle principali vie di accesso alla città.

Alessandro Orfei